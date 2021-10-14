Злоумышленник позвонил пенсионеру и сказал, что его родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого девушка-пешеход получила серьезные травмы...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали жителя Подмосковья по подозрению в мошенничестве в отношении 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что на домашний телефон 95-летнего жителя столицы позвонил злоумышленник и представился другом его внука. Он сообщил, что родственник пенсионера стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого девушка-пешеход получила серьезные травмы. Чтобы избежать уголовного наказания, необходимо срочно передать деньги потерпевшей стороне. Звонивший вызвался помочь в решении данного вопроса и, уточнив место проживания пенсионера, сказал, что за деньгами приедет знакомый. Спустя некоторое время потерпевший встретился с неизвестным, который взял деньги и скрылся. Когда ветеран связался со своим внуком, он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сумма ущерба составила 140 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в поселке Малаховка Люберецкого района полицейские по горячим следам задержали подозреваемого – ранее судимого 30-летнего приезжего из другого региона России. В ходе обыска по месту проживания задержанного оперативники изъяли несколько мобильных телефонов и часть похищенных денежных средств в размере более 46 тысяч рублей, которые возвращены ветерану. Остальной похищенной суммой злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18