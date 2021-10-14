Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Показатели зашкаливают Количество заболевших бьёт все...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Показатели зашкаливаютКоличество заболевших бьёт все рекорды, а койко-мест не хватает. Что рекомендует делать Роспотребнадзор?- Семь раз отмерь...Отрезали лишку. Почему после ремонта дорога в деревне Загорье Судогодского района стала уже и кто будет исправлять ошибку?- Посчитаем вместеИ под девизом "Создаём будущее". До старта Всероссийской переписи населения менее суток.