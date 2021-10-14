Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Не разъехаться
Стала хуже тем, что уже. Почему на дороге...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Не разъехаться
Стала хуже тем, что уже. Почему на дороге у деревни Загорье Судогодского района после ремонта не могут разъехаться машины?
- Мошеннические схемы
Поддельные сайты, телефонные номера и лже-банковские сотрудники. Как ещё мошенники выуживают деньги у своих жертв?
- Безграничные возможности
И об итогах открытого форума социальных предпринимателей в Суздале. Какие решения взяты в работу?