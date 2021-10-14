Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Не разъехаться Стала хуже тем, что уже. Почему на дороге...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Не разъехатьсяСтала хуже тем, что уже. Почему на дороге у деревни Загорье Судогодского района после ремонта не могут разъехаться машины?- Мошеннические схемыПоддельные сайты, телефонные номера и лже-банковские сотрудники. Как ещё мошенники выуживают деньги у своих жертв?- Безграничные возможностиИ об итогах открытого форума социальных предпринимателей в Суздале. Какие решения взяты в работу?