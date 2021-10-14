В России начала работу горячая линия по социальной газификации. Её открыл Народный фронт совместно...

В России начала работу горячая линия по социальной газификации. Её открыл Народный фронт совместно с Минэнерго и Минцифры.По номеру 8-800-200-34-11 граждане страны, в том числе и жители Владимирской области, смогут узнать, входит ли населённый пункт в программу, как подать заявку на социальную газификацию, какая часть работ по подключению является бесплатной. Также можно будет рассказать о недостатках: задержке сроков рассмотрения заявок, стоимости работ внутри земельного участка, тарифах. В исполкоме ОНФ отмечают: обращения обязательно войдут в доклад Президенту. Напомним, решением главы государства газ до участка должен быть проведён без привлечения средств жителей.Виктория Дерипаско, глава регионального исполкома Общероссийского Народного Фронта, разъяснила характер работы с обращениями.