Подачу тепла приостановят в 53 дома, четыре школы и три детсада.

Во Владимире 15 октября с 00:00 до 15:00 порядка 10 тысяч человек останутся без отопления. Энергетики проведут техническое перевооружение сетей в «Добром». Подачу тепла приостановят в 53 дома, четыре школы и три детсада.Подробный список адресов выглядит следующим образом:- улица Добросельская – дом № 217;- Егорова – дома № 9, 10, 10 «А», 10 «Б», 11, 11 «А», 11 «Б», 11 «В», 12, 14, 16, 16 «А»;- Комиссарова – дома № 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69 «А»;- Растопчина: № 1, 1 «Г», 3, 3 «А», 5, 7, 15, 17, 17 «А», 19, 19 «А», 21, 27, 27 «А», 29, 31, 31 «А», 33, 33«А», 33 «Б», 33 «В», 35, 35/37, 37, 39, 39 «А», 39 «Б», 39 «В», 41, 41 «А», 43, 45, 45 «А», 45 «Б», 47, 47 «Б», 49, 49 «А», 51.Коммунальщики заменят 589 метров труб, а также займутся реконструкцией узла учёта. После завершения работ «управляшки» должны восстановить теплоснабжение в квартирах владимирцев.Новая тепловая сеть будет оснащена системой диспетчерского контроля, позволяющего в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии коммуникаций.