Во Владимирской области по постановлению прокуратуры коммерческая организация оштрафована на 1 млн...

Во Владимирской области по постановлению прокуратуры коммерческая организация оштрафована на 1 млн рублей за коррупционное правонарушениеПрокуратурой области проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции.Установлено, что по приговору Октябрьского районного суда г. Владимира от 16 сентября директор коммерческой организации осужден за дачу взятки должностному лицу в значительном размере, ему назначен штраф 750 тыс. рублей.Судом установлено, что директор передал должностному лицу отделения Фонда ГУ - Ивановское региональное отделение Фонда социального страхования России 61, 5 тыс. рублей – половину заранее оговоренной суммы взятки в размере 123 тыс. рублей, за обеспечение победы его фирмы в электронных торгах на поставку протезов для нужд инвалидов.Заместителем прокурора области в отношении ООО, представителем которого являлся осужденный директор, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача от имени и в интересах юридического лица денежного вознаграждения).По результатам его рассмотрения указанной фирме назначен штраф в размере 1 млн. рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.