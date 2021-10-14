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<a href="https://33live.ru/novosti/14-10-2021-vo-vladimire-obsudyat-konkurentosposobnost-rossijskogo-obrazovaniya.html" target="_blank">Во Владимире обсудят конкурентоспособность российского образования</a> - Во Владимирском филиале РАНХиГС состоится региональная научно-практическая конференция с международным участием на тему «Экспорт российского образования: проблемы и перспективы ..