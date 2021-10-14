Во Владимирском филиале РАНХиГС состоится региональная научно-практическая конференция с международным участием на тему «Экспорт российского образования: проблемы и перспективы ..
Во Владимирском филиале РАНХиГС состоится региональная научно-практическая конференция с международным участием на тему «Экспорт российского образования: проблемы и перспективы региональных вузов». Повышение привлекательности и конкурентоспособности российского образования на международном рынке образовательных услуг является стратегическим приоритетом страны.
Реализация приоритетного проекта «Экспорт образования» должна повысить привлекательность российских образовательных программ для иностранных граждан, улучшить условия их пребывания в период обучения на территории России, а также повысить узнаваемость и статус бренда российского образования на международном образовательном рынке и в результате – в разы увеличить объёмы выручки от экспорта образовательных услуг.
Спикерами и участниками конференции станут представители Россотрудничества, органов власти региона, ведущие эксперты в сфере международной деятельности вузов, представители российских и зарубежных образовательных организаций, в том числе отраслевых вузов, реализующих наиболее востребованные иностранными студентами программы, ученые, участвующие в научных международных проектах и представители организаций-работодателей Центрального федерального округа.
В ходе пленарного заседания и на дискуссионных площадках планируется обсуждение актуальных вопросов интернационализации высшего образования как императива развития региональных российских вузов; обмен лучшими механизмами и практиками привлечения иностранных студентов с учетом региональной и отраслевой специфики вузов, а также перспективы трудоустройства иностранных обучающихся и выпускников; рассмотрение различных аспектов создания условий для успешной социокультурной адаптации иностранных студентов и разработки конкурентоспособных на международном рынке образовательных программ высшего образования.
По результатам научно-практической конференции планируется издание сборника докладов и статей, в который войдут выступления участников на пленарном заседании и в ходе работы дискуссионных площадок. В конференции планируется участие представителей зарубежных стран: Казахстана, США и Индонезии. Заявки на участие в конференции принимаются до 20 октября 2021 г. по адресу [email protected]