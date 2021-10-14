22 − 24 октября во Владимирской областной научной библиотеке пройдёт первый книжный фестиваль...

22 − 24 октября во Владимирской областной научной библиотеке пройдёт первый книжный фестиваль «Китоврас»Участниками мероприятия станут российские писатели, критики, издатели, просветители и культурологи.На книжной ярмарке «Китовраса» более 40 российских издательств представят свои новинки, а в лекториях пройдут открытые встречи, лекции, мастер-классы и дискуссии. Важную часть фестиваля займут презентации книг, написанных владимирцами и выпущенных издательствами Владимира.Пресс-служба областной администрации сообщает, что среди гостей ожидаются писатели Александр Снегирев, Евгения Некрасова, Павел Басинский, Майя Кучерская, Алексей Варламов, поэты Дмитрий Воденников и Андрей Родионов, детские авторы Андрей Усачев, Анастасия Орлова, Артур Гиваргизов, книжные иллюстраторы Ольга Ионайтис и Ольга Монина, автор просветительских курсов о музыке Ляля Кандаурова, литературный критик Константин Мильчин, основатель проекта о книгах и чтении «Горький» Борис Куприянов и другие.