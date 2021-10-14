Сотрудники МЧС провели во Владимире противопожарный рейд с установкой автономных пожарных...

Сотрудники МЧС провели во Владимире противопожарный рейд с установкой автономных пожарных извещателей, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Спасатели побывали в гостях у многодетных семей и пожилых граждан, установили в их домах автономные пожарные извещатели за счёт владимирской мэрии. Такие датчики при задымлении издают пронзительный сигнал. В регионе они установлены в более чем четырех с половиной тысяч домовладений. Во Владимирской области действует программа помощи по соцконтракту, в рамках которой можно за счёт бюджетных средств заменить старую электропроводку, отремонтировать отопительную печь и дымоход. Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.Надежда Трусова, жительница г. Владимира:- У меня дочка многодетная, и предложили - мало ли что... Предложили поставить пожарный извещатель. Я согласилась. Ну, конечно, удобно - посмотреть. Я же не могу определить сама, что у нас тут газ, только на запах, но это не всегда можно его унюхать, и дети у нас маленькие есть - три с половиной года. Мало ли, выйдешь, а он один тут остался в комнате.Алексей Кутонов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городу Владимиру и Суздальскому району ГУ МЧС России по Владимирской области:- Работа извещателя строится на электронном импульсе, который запускается при воздействии паро-воздушных смесей и дымовых смесей, он автономный, работает от аккумуляторной батареи, аккумуляторная батарея в течение года подлежит замене. В принципе, при правильной эксплуатации он всегда спасет и поможет эвакуироваться при чрезвычайной ситуации.