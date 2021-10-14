В Добром на 15 часов останутся без тепла почти 10 000 жителей. Об этом сообщает владимирский филиал “Т Плюс”. В районе улиц Егорова, Комиссарова и Растопчина энергетики будут проводить

В Добром на 15 часов останутся без тепла почти 10 000 жителей. Об этом сообщает владимирский филиал “Т Плюс”. В районе улиц Егорова, Комиссарова и Растопчина энергетики будут проводить работы по техническому перевооружению тепловых сетей. Из-за этого с 00:00 до 15:00 пятницы (15 октября) будет прекращена поставка тепла жителям Фрунзенского района. Заявляется, что в процессе