На время подключения реконструированного трубопровода в микрорайоне Доброе на несколько часов...

На время подключения реконструированного трубопровода в микрорайоне Доброе на несколько часов прекратится подача тепла.Владимирский филиал "Т плюс" информирует, что что в связи с работами по техническому перевооружению тепловых сетей в районе улиц Егорова, Комиссарова, Растопчина в период с 00.00 до 15.00 15 октября будет прекращена поставка тепла жителям Фрунзенского района.В процессе реконструкции будет заменено 589 м трубопровода разного диаметра (в трассе), а также произведена реконструкция узла учета тепловой энергии, сообщает компания.Новая тепловая сеть оснащена системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети и контролировать режим работы системы теплоснабжения.После окончания работ на оборудовании тепловых сетей, управляющие компании восстановят теплоснабжения у потребителей.Список адресов:ул. Добросельская: 217;ул. Егорова: 10,10а,10б,11,11а,11б,11в,12,14,16,16а,9;ул. Комиссарова: 39,41,43,47,49,51,53,57,59,61,63,65,67,69,69а;ул. Растопчина: 1,15,17,17а,19,19а,1г,21,27,27а,29,3,31,31а,33,33а,33б,33в,35,35/37,37,39,39а,39б,39в,3а,41,41а,43,45,45а,45б,47,47б,49,49а,51,5,7.Фото: pexels.com