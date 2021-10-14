Острая нехватка коек ощущается во Владимире и пригородах.

Врио губернатора Александру Авдееву, посетившему станцию скорой помощи , что за сутки бригады выезжали к пациентам 280 раз. Из них 66 вызовов были к больным с подозрением на ковид. Около 60 обращений связаны с ОРВИ.Как отметил главврач учреждения Георгий Жуков, процент госпитализации среди потенциальных инфицированных коронавирусом весьма высокий. Из 66 в 41 случае потребовалось увезти человека в больницу.«Много звонков поступает из пригородов Владимира, включая территории, относящиеся к Суздальскому и Судогодскому районам. Из-за нехватки мест людей везут в отдалённые больницы. Расстояние может составлять до 140 километров», - уточнила диспетчер скорой помощи.Добавим, что оставшийся недовольным ситуацией глава региона провёл совещание по оперативному решению во Владимирской области проблем с койками для больных коронавирусом.«Если днём благодаря оперативному обмену информацией проблем с размещением новых заболевших в больницах практически нет, то ночами из-за коммуникационных сбоев «скорые» ездят по всей области в поисках места для пациента. Необходимо организовать процесс так, чтобы на базе одного учреждения постоянно был резерв коек для больных ковидом», − подчеркнул Александр Авдеев.По его поручению в Белом доме подготовка по развёртыванию ковид-коек там, где их дефицит ощущается наиболее остро. Также в регионе к проработке вопроса со строительством быстровозводимого инфекционного госпиталя.