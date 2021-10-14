Департамент тарифов установил предельную стоимость ресурса.

С 1 октября департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области установлены предельные розничные цены на сжиженный газ от «ЮТА-АвтоГаз». Стоимость 50-литрового баллона, включая доставку, составит 1290 рублей и 24 копейки.«Ранее размер платы за поставку ресурса определялся по соглашению сторон, в связи с чем неоднократно поступали жалобы о росте стоимости на транспортировку голубого топлива», - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Расходы предприятия по замене газовых баллонов с истёкшим сроком эксплуатации в тариф не включены. В Белом доме напомнили, что к реализации могут быть допущены лишь ёмкости моложе 40 лет. При этом они должны пройти проверку и находиться в исправном состоянии.«Если срок эксплуатации баллона истекает, его можно сдать на освидетельствование. Также можно сдать баллоны с истекшим сроком эксплуатации для их последующей утилизации», - подчеркнули в обладминистрации.