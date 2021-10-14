В Кольчугинском районе двое граждан привлечены к ответственности за оскорбление работников...

В Кольчугинском районе двое граждан привлечены к ответственности за оскорбление работников учреждения социальной защитыКольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращениям сотрудников местного учреждения социальной защиты населения по фактам их оскорбления.Установлено, что двое местных жителей, находясь в помещении учреждения социальной защиты населения, допустили оскорбительные высказывания в неприличной форме адрес социальных работников, тем самым унизив их честь и достоинство.Факты оскорбления в ходе проверки подтвердились, в отношении виновных лиц прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения нарушители оштрафованы на 3 тыс. рублей каждый, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.