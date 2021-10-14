Владимирское УФСБ совместно со столичными коллегами вскрыли и пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. Как сообщают силовики, ячейку

Владимирское УФСБ совместно со столичными коллегами вскрыли и пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. Как сообщают силовики, ячейку организовали выходцы одной из центрально-азиатских республик, которые причастны к вербовке жителей РФ в запрещенную террористическую организацию, публичным призывам к террористической деятельности, а также ресурсному обеспечению этой организации. В ходе проведенных оперативных мероприятий и следственных действий задержаны