Лидер - арестован. Ещё троих его подельников выдворят из страны на длительный срок.

ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, состоявшую из выходцев из соседних азиатских республик. Гости нашей страны занимались вербовкой сторонников, пропагандой терроризма и сбором средств на свою деятельность.«Пресечена работа законспирированной ячейки международной организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (признана террористической, является подразделением «Исламского государства» - запрещенная на территории РФ террористическая организация). У задержанных изъяли средства связи и другие вещественные доказательства их противозаконной деятельности», - пояснили в УФСБ по Владимирской области.В отношении арестованного лидера группы возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. Оставшихся членов банды выдворят из страны с закрытием въезда на длительный срок.