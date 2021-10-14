Во Владимирской области силами регионального филиала Россельхозцентра от борщевика Сосновского обработано почти 190 га земель, что на 63 больше, чем в 2020 году. «Важно не только сохранить ..

Во Владимирской области силами регионального филиала Россельхозцентра от борщевика Сосновского обработано почти 190 га земель, что на 63 больше, чем в 2020 году.«Важно не только сохранить биоразнообразие природы, но и восстановить заросшие борщевиком территории, а также прекратить «наступление» растения на муниципалитеты. От ожогов и аллергий страдают взрослые и дети», - пишет Россельхозцентр.В течение полевого сезона специалисты дважды проводят обработки участков: весной, в мае, и во второй половине лета при появлении следующей волны всходов.«Претензий по качеству обработок со стороны муниципалитетов и фермеров нет», – уточнила руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова.В этом году заявки активно поступали из Петушинского, Юрьев-Польского, Муромского и Ковровского районов. В поселке Малыгино специалисты Россельхозцентра повторно обработали территорию, прилегающую к школе. В Муромском районе заявки на обработку 15 и 11 гектаров поступили из сел Борисоглеб и Ковардицы. Крупные территории площадью 17 га каждая были обработаны в Небыловском сельском поселении Юрьев-Польского района и Пекшинском сельском поселении Петушинского района. В Киржачском районе работы шли на месте будущей очистной станции в деревне Ельцы.