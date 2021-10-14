Перепись начнётся 15 октября и завершится 14 ноября.

Владимирстат нанял 3300 переписчиков и 406 контролёров, который займутся переписью населения. Во Владимире информацию будут собирать 650 человек и 106 контролёров. Предполагается, что каждый опросит по 550 горожан.«Процедура начнётся 15 октября и завершится 14 ноября. Сотрудники обойдут квартиры, частные дома и коллективные места проживания. Россияне заполнят специальную анкету. До 8 ноября опрос можно будет пройти на сайте госуслуг», - пояснил глава ведомства Александр Быков.Первые итоги работы станут известны в декабре. Окончательные данные будут публиковаться в течение 2022 года.