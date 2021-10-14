В судах рассмотрено 50 материалов о непредоставление сведений. Сумма штрафов составила 515 тысяч рублей.

Во Владимирской области начали штрафовать работодателей, которые подделывают сведения о количестве вакцинированных сотрудников. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.Руководители организаций нередко игнорируют требование предоставлять данные о количестве привитых работников. В отдельных случаях они занимаются приписками.«Мы возбудили административные расследования по факту непредоставления информации. Имеется факт непринятия мер по вакцинации в отношении средней школы, парикмахерской, салона красоты, управляющей компании, гостиницы и объекта торговли. В суд направлены два материала в отношении заведения общепита и магазина», - уточнила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.Она добавила, что во время проверок специалисты ведомства сталкиваются с передачей ложной информации о проценте вакцинированных.«Соответствующие материалы также будут направлены в суды», - уточнила Колтунова.В целом за вышеуказанные нарушения за минувшую неделю составлено 19 протоколов. В судах рассмотрено 50 материалов. Сумма штрафов составила 515 тысяч рублей.