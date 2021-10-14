Во Владимирской области специалисты Россельхозцентра в 2021 году обработали от борщевика почти 190...

Во Владимирской области специалисты Россельхозцентра в 2021 году обработали от борщевика почти 190 га земельВ 2021 году Владимирская область направила порядка 12 млн рублей на ликвидацию зарослей борщевика Сосновского. Силами регионального филиала Россельхозцентра от этого сорняка − одного из самых ядовитых и живучих − обработано почти 190 га земель сельхозназначения и населённых пунктов – на 63 гектара больше, чем в прошлом году. В течение полевого сезона специалисты ведомства двукратно проводили обработки территорий: в мае и в августе – при появлении второй волны всходов.Финансовая поддержка из областного бюджета позволяет муниципалитетам ежегодно сохранять объёмы химической обработки земель от борщевика. В этом году заявки поступали из Петушинского, Юрьев-Польского, Муромского и Ковровского районов. В посёлке Малыгино специалисты Россельхозцентра повторно обработали территорию, прилегающую к школе. В Муромском районе заявки на обработку 15 и 11 гектаров поступили из сёл Борисоглеб и Ковардицы. Крупные территории площадью 17 га каждая обработаны в Небыловском сельскомпоселении Юрьев-Польского района и Пекшинском сельском поселении Петушинского района. В Киржачском районе работы шли на месте будущей очистной станции в деревне Ельцы.Эксперты напоминают, что к обработкам нужно приступать с мая, когда у борщевика начинается фаза активного роста, поэтому заявки лучше подать заблаговременно. Химический метод признан наиболее эффективным в борьбе с борщевиком: он позволяет не упустить оптимальные фазы развития растения. Самый надёжный способ истребить сорняк – обрабатывать гербицидами одно и то же место на протяжении пяти лет.Сейчас прорабатывается вопрос включения в региональную программу обследований по выявлению фактических площадей, занятых борщевиком Сосновского. Корректировка программы повысила бы эффективность борьбы с этим опасным растением. На сегодняшний день работы по обработке площадей основываются только на заявках муниципалитетов.Этот опасный сорняк угрожает биоразнообразию природных экосистем нашей страны, поэтому важно постепенно восстановить заросшие им территории. Кроме того, необходимо прекратить «наступление» борщевика на населённые пункты. Нередки случаи госпитализации людей с тяжёлыми ожогами и аллергиями, вызванными соком этого растения.