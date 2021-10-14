Наш регион бесспорно является яркой точкой на карте популярных маршрутов для коллективных, семейных и индивидуальных поездок. Сейчас во Владимирской области разрабатываются несколько ..

Наш регион бесспорно является яркой точкой на карте популярных маршрутов для коллективных, семейных и индивидуальных поездок. Сейчас во Владимирской области разрабатываются несколько перспективных брендовых направлений, которые могут способствовать увеличению потока гостей. Вместе с этим туристическую сферу области ждет еще одно изменение.На днях Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя российского правительства, дал поручение Ростуризму разработать национальные стандарты безопасности. Их главная цель - сделать отдых россиян внутри страны комфортным, минимизировать различные риски, которые могут возникнуть при оказании туристических, экскурсионных и других видов услуг:«Наряду с растущим турпотоком внутри страны правительство видит важной задачей формирование условий, при которых отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан».О новом вкратце: до конца октября перед экспертами стоит задача создать стандарты, которые сохранят жизнь и здоровье граждан, выбирающих не только активные развлечения, но и семейный отдых в тихих местах. Это позволит подготовится туристической сфере области к зимним каникулам, которые жители из разных уголков России традиционно предпочитают проводить в том числе и на владимирской земле.Туроператоры региона согласны с такой позицией правительства, ведь чем безопаснее отдых, тем он более привлекательнее.«Качественный и надежный отдых всегда остается приятным воспоминанием, и людям хочется его повторить, поэтому для ответственного туроператора важно, чтобы были учтены все моменты: передвижение, проживание, экскурсионная программа, - рассказала Елена Ерашова, директор турфирмы. – Сегодня во Владимире каждое добросовестное турагентство всегда сотрудничает только с проверенными партнерами».Например, по словам Елены, для перевозки людей обязательно используется транспорт, прошедший техосмотр, а водители имеют большой профессиональный стаж. Гостиницы выбираются из числа тех, в которых в обязательном порядке соблюдает предписания профильных ведомств (Пожарного надзора, СЭС и других). Что же касается экскурсий, то маршруты выстраиваются, исходя из предпочтений самих гостей, но в любом случае их жизнь и здоровье находятся под пристальным вниманием организаторов выбранных услуг: если это путешествие по экологической тропе – гид обязательно обладает умением ориентироваться в лесу, знает, как оказать первую помощь; если это подъем на Дюкинские карьеры – участников снабжают экипировкой, а их страхует опытный альпинист; если в маршрут включен водный объект – используется сертифицированный транспорт, туристов инструктируют и обеспечивают средствами защиты. Даже при посещении музея Золотых ворот предупреждают о восхождении по 64 ступеням и советуют взять удобную обувь.Правительство акцентирует внимание на том, что новые стандарты не будут «душить» турсферу, они сделают отдых людей комфортным и безопасным. Главное, обращаться именно в лицензированное агентство.