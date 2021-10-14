На 6 больше, чем накануне. Что ни день, то новый антирекорд. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. И уже больше недели суточный прирост только “в гору”. Всего лабораторно

На 6 больше, чем накануне. Что ни день, то новый антирекорд. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. И уже больше недели суточный прирост только “в гору”. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 57 631. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 66 заболевших за сутки). Вчера прибавка