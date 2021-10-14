На фоне дефицита медицинских кадров и растущих показателей заболеваемости ковид-19 в нашем регионе...

На фоне дефицита медицинских кадров и растущих показателей заболеваемости ковид-19 в нашем регионе стартует полезная и своевременная волонтёрская акция #ДоброВСело.Сегодня состоится выезд в ФАП села Новое, Суздальского района. "Волонтёры-медики" проведут уборку на прилегающей территории и внутри медпунктов, измерят сельским жителям артериальное давление, уровень сахара в крови, сделают ЭКГ. Следующие выезды назначены на 21 и 28 октября. Добровольцы отправятся в Судогодский и Суздальский районы. В последний день акции волонтёры отработают со школьниками навыки оказания первой помощи.