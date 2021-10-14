В Литву - 17, в Бельгию, Венгрию и Германию – по одной.

В сентябре из Владимирской области экспортировали 72 партии или 1012 тонн молочной продукции, которая отправилась в США, Монголию, Абхазию, Азербайджан, Кубу и страны СНГ. В Штаты, Узбекистан, Туркменистан и на Кубу вывезено почти 5 тонн рыбы. Более 380 тонн мясных товаров поставлено в СНГ.За границу отправили 73 животных. Сразу 20 владимирских лошадей попали за рубеж. В Литву - 17, в Бельгию, Венгрию и Германию – по одной.«В сентябре из Владимирской, Костромской и Ивановской областей туристы поехали в 20 стран вместе с домашними питомцами. Всего за границей побывали 53 животных», - уточнили в пресс-службе межрегионального Россельхознадзора.