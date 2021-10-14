Обвиняемый воспользовался найденной на улице чужой картой.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» с заявлением о хищении денег с банковского счета обратился местный житель.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к хищению 18-летнего жителя Гусь-Хрустального района.В содеянном злоумышленник признался и пояснил, что в конце июля текущего года у одного из магазинов в городе Гусь-Хрустальный на асфальте обнаружил банковскую карту. Предпринимать меры к поискам владельца молодой человек не стал, решив самостоятельно распорядиться чужими деньгами. Фигурант несколько раз использовал карту для оплаты покупок в магазинах и на автозаправочной станции, потратив в общей сложности более 3 000 рублей.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Сотрудники полиции напоминают, что при находке вещей гражданам необходимо задуматься о правомерности дальнейших действий: факт оставления вещи себе может быть квалифицирован как уголовно-наказуемое деяние в случае, если имелась возможность найти законного собственника.В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. При этом нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.Несоблюдение лицом, нашедшим вещь и завладевшим ею, обязанностей по обнаружению собственника или иного владельца вещи, а также по возврату вещи таким лицам может свидетельствовать о намерении нашедшего незаконно присвоить вещь.Такого рода деяния могут подпадать под признаки состава преступления, предусмотренного главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против собственности».