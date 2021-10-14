Жители Владимирской области с помощью интернет-голосования решат, куда проводить интернет. Оно...

Жители Владимирской области с помощью интернет-голосования решат, куда проводить интернет. Оно стартовало на портале Госуслуг.Численность жителей, которые захотят принять участие в голосовании, должна быть от ста до пятисот человек. Выигравшие населённые пункты подключат к высокоскоростному интернету уже в следующем году. Для участия в голосовании нужно иметь подтверждённую учётную запись на портале. Платформа обратной связи, которая есть там же, в сжатые сроки соберёт обратную связь от граждан. Директор департамента цифрового развития области Сергей Орлов отметил, что для жителей сёл мобильная связь - единственная возможность вызвать скорую помощь, МЧС или поговорить с близкими. Голосование завершится 15 ноября. До конца года к услугам связи подключат ещё 8 населённых пунктов с численностью жителей от ста до пятисот человек.