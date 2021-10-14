Соседка потерпевшей, не растерявшись, спустилась вниз и стала преследовать злоумышленника на улице. Смелой женщине удалось его схватить...

Жительница района Очаково-Матвеевское г. Москвы помогла сотрудникам полиции в раскрытии квартирной кражи на сумму около полумиллиона рублей.Предварительно установлено, что жительница одного из домов на Матвеевской улице, придя домой, не закрыла входную дверь. Заметив это, злоумышленник тайно проник в квартиру и, воспользовавшись удобным моментом, похитил из прихожей дорогостоящую дамскую сумку, в которой находились документы, кошелек, банковская карта и личные вещи. Обнаружив пропажу, потерпевшая позвонила своей соседке, попросила ее зайти и незамедлительно обратилась в полицию. Материальный ущерб составил около полумиллиона рублей.Женщины решили самостоятельно осмотреть лестничную площадку, где на одном из этажей обнаружили неизвестного мужчину, в руках у которого была сумка потерпевшей. Они смогли отобрать похищенное у злоумышленника, а его запереть на общем балконе на лестничной площадке. Проверив содержимое сумки, потерпевшая не обнаружила денежных средств в кошельке, а также документов. В это время подозреваемому удалось выбраться и выбежать на улицу. Соседка потерпевшей, не растерявшись, спустилась вниз и стала преследовать злоумышленника на улице. Смелой женщине удалось его схватить. Прибывшими сотрудниками уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы на Озерной улице подозреваемый задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался 36-летний неработающий приезжий из другого региона.Следствием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.35-летней жительнице района Очаково-Матвеевское была объявлена благодарность от руководства и сотрудников полиции территориального ОМВД. На встрече в подразделении полиции подполковник полиции Алексей Кузнецов вручил женщине букет и ценные подарки, а также гостинцы ее детям.Присутствовавший на встрече председатель Общественного совета при УВД по ЗАО Владимир Береснев отметил высокое сознание гражданского долга награждаемой, ее активную помощь сотрудникам органов внутренних дел в пресечении преступления и задержании преступника: «Проявленные вами мужество, смелость, решительность и самоотверженность, своевременное обращение в дежурную часть территориального ОМВД, ваши слаженные действия совместно с полицейскими еще раз демонстрируют хороший контакт жителей с органами внутренних дел, уровень доверия населения к сотрудникам правопорядка, надежность и безопасность проживания в нашем городе».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93