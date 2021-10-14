Жительница Юрьевца обратилась в полицию. Женщина рассказала: когда вернулась домой, обнаружила открытое окно в одной из комнат. При этом входная дверь была закрыта на ключ. Она заметила, что

Жительница Юрьевца обратилась в полицию. Женщина рассказала: когда вернулась домой, обнаружила открытое окно в одной из комнат. При этом входная дверь была закрыта на ключ. Она заметила, что из квартиры пропала оргтехника. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. В результате оперативных действий, правоохранители задержали 28-летнего мужчину. Выяснилось, что он делал ремонт в квартире потерпевшей. После