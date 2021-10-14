Успех ГТРК Владимир на 8-ом всероссийском фестивале фильмов, телевизионных и радиопрограмм...

Успех ГТРК "Владимир" на 8-ом всероссийском фестивале фильмов, телевизионных и радиопрограмм "Человек и вера". Его итоги этим вечером подвели в Калуге.Фестиваль "Человек и вера" проходит под эгидой холдинга ВГТРК. В этом году фестиваль проводил филиал ВГТРК - ГТРК "Калуга".Сохранение духовных и нравственных ценностей, культурных традиций, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление самосознания и единства - эти важнейшие задачи год от года успешно решает фестиваль. В этом году члены жюри рассматривали около 150 работ.Наша коллега, радиожурналист Ольга Слободнюк стала лауреатом в номинации "Лучший радиорепортаж". Жюри высоко оценило её работу "Православный рэпер из деревни".Коллектив ГТРК "Владимир" искренне поздравляет Ольгу!