Место проведения: салют Гераклион, спортивный комплекс, Лодочная улица, 15 стр. 1А.

По данным общественной организации Российский народный фронт, 3% экономически активного населения страны не может позволить себе заниматься спортом, 46,1% вообще не занимаются спортом. 2-3 раза в неделю занимаются только 26,5% опрошенных, 14,8% - раз в неделю.Самой частой причиной респонденты назвали высокую загруженность на работе и отсутствие свободного времени, нехватку денежных средств, а также отсутствие спортивных объектов в непосредственной близости от дома.Именно поэтому и появился проект «Россия в движении», направленный на вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом и укрепление общего физического здоровья взрослого населения страны путем создания доступной системы тренировок по наиболее популярным видам спорта.По словам Свирилиной Яны Валерьевны, исполнительного директора Общероссийской Общественной организации физкультурно- спортивного общества профсоюзов «Россия», координатора проекта «Россия в движении», главная задача проекта – помочь людям всей страны чаще заниматься спортом.«Со следующего года мы планируем масштабировать фестиваль, и в каждом регионе, где есть наши отделения, проводить спортивные фестивали по аналогии» - комментирует Яна.Фестиваль «Россия в движении» стартовал в 43 регионах 16 июня 2022 года. Именно с этого момента во всех регионах проводились спортивные фестивали и открытые уроки по различным видам спорта.15 октября в прямом эфире (он-лайн -формат) будут названы лучшие спортивные регионы, страны и лучшие команды участников всероссийского конкурса по фитнес-аэробике. Звездное жюри и увлекательная спортивная программа. Призы и подарки получат все участники.Главный приз получит команда в номинации:Самый спортивный регион в возрастной категорииСамая спортивная команда регионаОдним из амбассадоров проекта является известный блогер Тукитук – Анастасия Тукмачева, фитнес-модель и благобегун. Также в жюри присутствуют такие известные личности, как Президент Федерации фитнес-аэробики России Полухина Т.Г., Чемпионка мира по художественной гимнастике Александрова АА, чемпион мира по боксу Дрозд Г.А., президент федерации спортивного многоборья Барымов А.Ю., президент Фонда Гераклион Еремин С.А.Место проведения: салют Гераклион, спортивный комплекс, Лодочная улица, 15 стр. 1А.