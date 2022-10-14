Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела о неправомерном доступе к...

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.51-летнего жителя Собинского района обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации и создании и использовании вредоносных компьютерных программ.По версии следствия, обвиняемый приобрел модифицированную смарт-карту, при использовании которой в комплекте со спутниковым ресивером нейтрализуются средства защиты компьютерной информации и появляется незаконная возможность просмотра платных телеканалов. Мужчина установил её в ресивер и получил возможность просматривать закрытые каналы спутникового телевидения, не внося абонентскую плату.В результате противоправных действий спутниковой компании был нанесен ущерб на сумму более 100 000 рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com