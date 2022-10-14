Символ блистательных побед и невероятной силы воли. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения...
Символ блистательных побед и невероятной силы воли. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения прославленного гимнаста, нашего земляка Николая Андрианова.
В общей сложности, Николай Ефимович завоевал 15 олимпийских медалей (7 из них золотые). Он неоднократно становился чемпионом мира и Европы. При этом гимнастикой будущий чемпион увлекся случайно. Талант во владимирском парне разглядел Николай Толкачев, тогда - руководитель секции спортивной гимнастики. В 12 лет Андрианов получил первый разряд, в 15 стал мастером спорта. И уже через год принес юношеской сборной Советского Союза "золото" на международных соревнованиях. Выдающегося гимнаста не стало 21 марта 2011 года. Ему было всего 58 лет.
А сейчас предлагаем посмотреть хронику 73-го года. На кадрах - владимирская гимнастическая школа и молодой Николай Андрианов со своим тренером Николаем Толкачевым. Впереди рубрика "33Live.Ru Век Двадцатый".