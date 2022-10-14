Символ блистательных побед и невероятной силы воли. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения...

Символ блистательных побед и невероятной силы воли. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения прославленного гимнаста, нашего земляка Николая Андрианова.В общей сложности, Николай Ефимович завоевал 15 олимпийских медалей (7 из них золотые). Он неоднократно становился чемпионом мира и Европы. При этом гимнастикой будущий чемпион увлекся случайно. Талант во владимирском парне разглядел Николай Толкачев, тогда - руководитель секции спортивной гимнастики. В 12 лет Андрианов получил первый разряд, в 15 стал мастером спорта. И уже через год принес юношеской сборной Советского Союза "золото" на международных соревнованиях. Выдающегося гимнаста не стало 21 марта 2011 года. Ему было всего 58 лет.А сейчас предлагаем посмотреть хронику 73-го года. На кадрах - владимирская гимнастическая школа и молодой Николай Андрианов со своим тренером Николаем Толкачевым. Впереди рубрика "33Live.Ru Век Двадцатый".