Во время раскопок в Старомонетном переулке нашли много фарфора.

Во время раскопок в Старомонетном переулке нашли много фарфора.Прошлой зимой на Якиманке проходили археологические раскопки, и тогда было найдено множество артефактов. В Старомонетном переулке обнаружили свыше 900 ценных предметов: например, фарфоровые чайные пары с изображением Троице-Сергиевой лавры (конец XIX века), старинный счетный жетон.Кстати, старинный счетный жетон уже отреставрировали. Специалисты пришли к выводу, что он был отчеканен в Нюрнберге между 1586 и 1635 годами, и его, возможно, использовали для игр.Находка будет передана в фонд Музея Москвы.Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что по окружности лицевой стороны жетона есть надпись "GLV..ESCHERT•IST•VN•G.." (с верхненемецкого на русский – "Фортуна не дает гарантий"). В центре изображены атрибуты императорской власти, которые символизируют корону, копье судьбы и меч (все это – клейноды Священной Римской империи).В Старомонетном переулке также было найдено большое количество фарфора, включая фрагменты старинной тарелки. Собрав по кусочкам артефакт, специалисты поняли, что перед ними коллекционный французский фарфор конца XIX – начала XX века. Рисунок и надпись на ней посвящены одному из наполеоновских сражений – битве у пирамид. Тогда французский император сказал: "Солдаты! Помните, что сорок веков смотрят на нас с высоты этих пирамид!".В Европе счетные монеты окончательно перестали использоваться по назначению в начале XVIII века. Их достаточно долго использовали как фишки для азартных игр, чеки в тавернах и памятные знаки. Несмотря на это, в Нюрнберге продолжали чеканить жетоны в массовом количестве. Обычно они продавались вместе с другой экспортной продукцией, то есть как сувениры.Летом мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о развитии и достижениях московской археологии. Он тогда называл Зарядье крупнейшей археологической площадкой последних лет. Мол, территория перед созданием парка была тщательно исследована специалистами. Они нашли там множество предметов старины. Слова градоначальника ранее "Дни.ру".