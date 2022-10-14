Во Владимире прокурором в суд направлено уголовное дело о превышении должностных полномочий при...

Во Владимире прокурором в суд направлено уголовное дело о превышении должностных полномочий при заключении договоров социального найма жилых помещений в аварийном домеЗаместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего директора предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Владимира. Она обвиняется в совершении действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан.Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.Установлено, что в 2018 году жилой дом, расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 63В, признан непригодным для проживания и подлежащим сносу по причине угрозы жизни и здоровью проживающих в нем граждан.При этом обвиняемая, занимая должность директора муниципального казённого предприятия, имея заключение о техническом состоянии дома, заключила договоры социального найма квартир в указанном доме.Предоставление жилья в аварийном доме, не соответствующем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным, нарушило права граждан-жильцов названного дома.Вину женщина не признала. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения во Фрунзенский районный суд г. Владимира.Ранее Октябрьский районный суд г. Владимира удовлетворил требования прокурора города отселить жителей названного многоквартирного дома, предоставить нанимателям по договорам социального найма благоустроенные жилые помещения, обеспечить жилищные права собственников квартир, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: Pixabay.com