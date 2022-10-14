Напомним, он курировал образование, культуру, спорт, молодежную политику и Госинспекцию по охране...

Напомним, он курировал образование, культуру, спорт, молодежную политику и Госинспекцию по охране объектов культурного наследия.Октябрьский районный суд продлил срок содержания Григория Вишневского под стражей до 14 ноября 2022 года включительно.Отметим, что ранее ему предъявляли обвинение за взятки по трем эпизодам, а сегодня речь идёт о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.На официальном сайте Октябрьского районного суда сообщается следующее:«Органами предварительного расследования Вишневскому Г.Н. инкриминировано получение в период замещения им должности временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимирской области от представителей коммерческих организаций в качестве взяток денежных средств, а также услуг имущественного характера на сумму более 700 тысяч рублей за способствование в силу занимаемой должности принятию решений должностными лицами администраций города Коврова и Владимирской области и совершении ими действий, входящих в служебные полномочия, в пользу указанных коммерческих организаций, а также хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств под видом оказания благотворительной помощи в размере более 100 тысяч рублей».Фото: https://www.pxfuel.com/