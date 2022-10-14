Они будут курсировать на самых востребованных направлениях.

С 1 по 8 ноября на наиболее популярных направлениях Горьковской железной дороги запустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Между Нижним Новгородом и Москвой запустят поезда №35/36 №48 и №48/47. Казань и Москву свяжут поезда №215/290, №275/276, №289/290, №295/296. Поезд №51/52 будет ходить между столицей Татарстана и Нижним Новгородом, а поезд №133/134 свяжет Казань и Санкт-Петербург. Дополнительный поезд №51/52 будет ходить между Нижним Новгородом и Ижевском.Дополнительные поезда №231, №232, №293 пустят между Москвой и Ижевском, поезда №237/238 и №252/251 будут ходить между столицей и Кировом, поезд №218/217 свяжет Москву с Чебоксарами, а №242/241 - с Йошкар-Олой.