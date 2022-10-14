Бывшему врио заместителю губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому, обвиняемому во взяточничестве в крупном размере, еще на месяц продлили срок ареста. По версии следствия, в

Бывшему врио заместителю губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому, обвиняемому во взяточничестве в крупном размере, еще на месяц продлили срок ареста. По версии следствия, в период работы в Белом доме чиновник получил от различных предпринимателей взятки на сумму свыше 700 тысяч рублей. Взамен на деньги и различные услуги, в которых Вишневский также принимал оплату, он обещал