Сотрудники Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели третий обучающий семинар для людей старшего поколения в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна». Программа направлена ..

Сотрудники Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели третий обучающий семинар для людей старшего поколения в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна». Программа направлена на улучшение качества обслуживания клиентов и популяризацию дистанционных сервисов компании. Занятие проходило на базе центра социального обслуживания населения во Владимире, где собралось около 20 человек.Энергетики рассказали собравшимся о работе обновленного «Личного кабинета», а также напомнили о возможности возвращать кешбэк при оплате коммунальных услуг картой «Мир».«С сентября все наши клиенты, зарегистрированные в «Личном кабинете» могут возвращать деньги при оплате счетов за свет, тепло и горячую воду. Сегодня мы объяснили, как это сделать, также рассказали, как правильно передавать показания с помощью голосового помощника «Светлана. Уверена, что информация была полезной, поскольку пожилые люди все чаще начинают использовать смартфоны, но не всегда знают, как с их помощью можно получать услуги легко и быстро», - поделилась руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов в г. Владимире Ирина Великанова.Участники встречи также смогли задать интересующие вопросы представителям «ЭнергосбыТ Плюс». Например, спрашивали о начислениях и возможности подключения лицевых счетов родственников в «Личном кабинете клиента».В завершении сотрудники энергосбытовой компании раздали собравшимся яркие памятки с пошаговой инструкцией по работе в мессенджерах «ЭнергосбыТ Плюс» и правилах передачи показаний по круглосуточному телефону: 8-800-700-80-77.