Рядом с Алтуфьевским шоссе и станцией первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Дегунино появится новое здание.

Рядом с Алтуфьевским шоссе и станцией первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Дегунино появится новое здание.Многие социальные объекты в Москве строятся за счет инвесторов, которые после окончания работ передают здание на баланс города. Столичные власти делают все условия, чтобы обеспечить девелоперам выгодные условия для возведения объектов. Можно без сомнения сказать, что в городе стабильный экономический климат.Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Отрадном до конца 2022 года будет выставлен на торги земельный участок на Алтуфьевском шоссе. На той территории инвестор сможет построить многофункциональный комплекс с офисами, магазинами и кафе. "Срок строительства объекта составит 10 лет и восемь месяцев", – сообщил министр правительства Москвы.