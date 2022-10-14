Легенда родом из Владимира. Сегодня 70 лет со дня рождения величайшего гимнаста планеты, нашего...

Легенда родом из Владимира. Сегодня 70 лет со дня рождения величайшего гимнаста планеты, нашего земляка Николая Андрианова. Память Николая Ефимовича почтили в его родной спортшколе и в Андриановском сквере. Репортаж Юлии Шуваловой.Победа Андрианова, опять Андрианов. Троекратное золото Андрианова. Нет. Четырехкратное. Семь медалей Андрианова. Абсолютный олимпийский чемпион Андрианов. Как недавно и как в сущности давно это было...Николай Андрианов - локомотив, который вытянул всю советскую гимнастику. Его взрывная сила при исполнении элементов завораживала. Это был новый... в чем-то хулиганский стиль."Победы Андрианова - это победы его наставника заслуженного тренера СССР Николая Григорьевича Толкачева."Толкачев был первым и единственным тренером Андрианова. Он взял его двенадцатилетним трудным подростком и через восемь лет довел до первого золота. В честь двух Николаев в спортшколе олимпийского резерва сейчас проходят Всероссийские соревнования. Ребята приехали из 40 регионов страны, чтобы показать, что уровень профессионализма российских гимнастов с каждым годом растет.У ковровского гимнаста Ильи Кибартаса - заслуженный отдых, он недавно вернулся с командным серебром со Спартакиады. Вспоминает, в детстве всегда равнялся на Андрианова.Илья Кибартас, воспитанник спортшколы олимпийского резерва имени Толкачёва:- Хотелось также делать и выступать. Для меня это был идеал.Нынешнее поколение гимнастов не скрывает: они мечтают повторить медальный рекорд легенды мирового спорта.Никита Зеленский, участник Всероссийский соревнований на Кубок памяти заслуженного тренера СССР Н. Г. Толкачёва (г.Москва):- Хотелось бы также же 7, но можно и на одной остановиться.Андрианов был заводилой. К вершинам стремился сам и мотивировал других. Владимиру Шахову посчастливилось тренироваться вместе с Николаем Ефимовичем в одном зале.Владимир Шахов, заместитель директора спортшколы олимпийского резерва имени Толкачёва по спортивной работе:- Было такое играли на коне, кто лучше сделает. Даже соревновались с ним. Может он нам, конечно, немножечко уступал, чтобы нам помочь, чтобы мы лучше тренировались.После окончания спортивной карьеры Андрианов работал тренером. Одной из его воспитанниц стала Марина Петрова.Марина Петрова, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике:- Он мне принес большие успехи. Я ему очень благодарна за это. Это необыкновенный человек, имея такие огромные титулы оставаться безумно скромным.Виталий Иванчук, директор спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Толкачёва:- Мы продолжаем славные традиции Николая Ефимовича, который был действительно легендой мирового спорта. Да и вообще был как спортсмен, и как тренер, необычным человеком.В день 70-летия со дня рождения Николая Андрианова в сквере, который носит его имя, собрались члены сборной России, юные гимнасты, те, кто знал Николая Ефимовича. Все, кто его любит и помнит. У подножия памятника Легенде- человеку, который подарил городу Владимиру всемирную спортивную славу, вновь появились цветы.Юлия Шувалова, Андрей Синягин, Юрий Туманов "Вести Владимир"