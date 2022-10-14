В Орехово-Зуево поймали местного жителя, который подозревается в краже в особо крупном размере. Предположительно, мужчина забрал полтора миллиона рублей из подмосковного монастыря, ..

В Орехово-Зуево поймали местного жителя, который подозревается в краже в особо крупном размере. Предположительно, мужчина забрал полтора миллиона рублей из подмосковного монастыря, сообщает .В полицию обратилась настоятельница монастыря, из кельи которой пропали деньги, предназначавшиеся на ремонт церкви. По данным , по подозрению задержали молодого человека, который работал при храме. По данным полиции, он узнал, где хранятся деньги, делал дубликат ключей, пришел ночью и забрал их.