Помогать и поддерживать тех, кому это особенно важно – в этом свою социальную задачу видят многие представители бизнеса. В это непростое время они не только собирают помощь и средства для

Помогать и поддерживать тех, кому это особенно важно – в этом свою социальную задачу видят многие представители бизнеса. В это непростое время они не только собирают помощь и средства для мобилизованных, но и стараются трудоустроить вынужденных переселенцев. Решить вопрос с работой помогает и крупное ювелирное производство в Кольчугино “Адамант”. В числе тех, кто начинает жизнь