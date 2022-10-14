Модный фотограф Хвича Кварацхелия уговорил Диану Гурцкая поменять привычный образ и предстать перед публикой без очков. Певица согласилась, хотя очки стали ее фирменной приметой, частью сценического образа. И получилось в итоге здорово! Но как 14-летний сын Костя принял маму без очков?

Модный фотограф Хвича Кварацхелия уговорил Диану Гурцкая поменять привычный образ и предстать перед публикой без очков. Певица согласилась, хотя очки стали ее фирменной приметой, частью сценического образа. И получилось в итоге здорово! Но как 14-летний сын Костя принял маму без очков?"Конечно, они все рады – и сын, и вся моя семья, – говорит Диана. – Потому что, на самом деле, фотосессия получилась красивой. Костя подошел ко мне, обнял и сказал "Мама, я горжусь тобой"."Хвича с большой ответственностью отнесся к работе со мной, а я чувствовала себя уверенно, – призналась Гурцкая. – Я вообще ничего не боялась, потому что смелая от природы. И когда мне в процессе съемки сказали снять очки, я просто ответила: "Да ради Бога!" Потому что самое важное – правдивость по отношению к слушателю и зрителю. Я всегда стараюсь быть такой, какая я есть".Диана честно признается, что имеет инвалидность по зрению – она с детства лишена возможности видеть этот мир. А сегодня она помогает детям, у которых такая же проблема – при ее поддержке каждый год проводится благотворительный фестиваль "Белая трость".Ранее в интервьюпевица рассказала, что День знаний для нее связан с отъездом из дома. "31 августа я всегда уезжала от родителей, – пояснила Диана – Я родилась в Абхазии, а в специальную школу-интернат для незрячих детей поступила в Тбилиси, что в 500 километрах от дома. И для моих мамы и папы это было непросто. Но они сделали все, чтобы я при помощи образования могла осуществить свою мечту и стать певицей".