Таисия Повалий стала участницей гала-концерта благотворительного фестиваля Белая трость. За кулисами с Народной артисткой Ингушетии встретился корреспондент Дни.ру.

Таисия Повалий стала участницей гала-концерта благотворительного фестиваля "Белая трость". За кулисами с Народной артисткой Ингушетии встретился корреспондент "Дни.ру".Таисия Повалий с радостью вспомнила музыкальный телепроект "Две звезды", который не так давно завершился на Первом канале. Она участвовала там вместе с красавцем-сыном – Денисом Повалий. "Там было очень комфортно – собрались потрясающие семейные пары, – улыбается артистка. – И мы вообще не чувствовали конкуренции, каждый занимал свое место".Певица уверяет, что репертуар подбирала вместе с сыном, творчески подходя к этому делу. Но случались и стычки. "Были у нас и спор, конечно, – признается звезда. – Денис все время цеплялся ко мне за то, что я якобы мало занимаюсь. Но он забыл, что я профессионал! (В 1990 году получила первую награду на известном конкурсе Гостелерадио СССР "Новые имена" – Прим. ред.)".Участие сына в проекте артистку порадовало. "Меня даже удивило, что он так хорошо и уверенно держится на сцене, – пояснила она. – Я редко видела его выступления, но оказалось, что он делает все хорошо и правильно".А вот еще одного ребенка 57-летняя певица завести не планирует, хотя некоторые ее, даже более взрослые коллеги, это сделали – Пугачева, Виторган. Хотя многие – при помощи суррогатных матерей. "Нет, надо рожать самой, – пояснила звезда. – Впрочем, муж не просит, и никогда не просил".