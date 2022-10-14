Павел Прилучный меняет партнерш каждый год.

Павел Прилучный меняет партнерш каждый год.Не успел ПавелПрилучный жениться, как в жизни харизматичной звезды сериала "Мажор"произошли перемены. Напомним, что в августе 2022 года актер связал себя узамибрака с другой молодой актрисой армянского происхождения Зепюр Брутян.Как только интереск свадебным подробностям поутих, в центре внимания оказалась карьера актера.Выяснилось, что в спектакле "Косметика врага" появится новая актриса.Ранее в актерском составе числилась Мирослава Карпович, а в сентябре еефотография исчезла с афиш.Теперь сталоизвестно имя новой дамы Павла Прилучного — партнерши по спектаклю. Ею станетактриса Екатерина Иванова, которую зрители могли видеть в пятом сезоне сериала"Склифосовский".Поклонникиподозревают, что причиной перемен звездного состава стал конец романтическихотношений Павла Прилучного с Мирославой Карпович. Сплетни не утихают даже послеофициального заявления актера."Мы никогдане говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решилиразбомбить", — комментирует отношения с Мирославой Павел Прилучный.Сама девушка завсе время ни разу не ответила на вопросы про связь с Прилучным. Возможно,актеры действительно были просто друзьями, нашедшими общий язык в непростоевремя.