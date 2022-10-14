Павел Прилучный меняет партнерш каждый год.
Павел Прилучный меняет партнерш каждый год.
Не успел Павел
Прилучный жениться, как в жизни харизматичной звезды сериала "Мажор"
произошли перемены. Напомним, что в августе 2022 года актер связал себя узами
брака с другой молодой актрисой армянского происхождения Зепюр Брутян.
Как только интерес
к свадебным подробностям поутих, в центре внимания оказалась карьера актера.
Выяснилось, что в спектакле "Косметика врага" появится новая актриса.
Ранее в актерском составе числилась Мирослава Карпович, а в сентябре ее
фотография исчезла с афиш.
Теперь стало
известно имя новой дамы Павла Прилучного — партнерши по спектаклю. Ею станет
актриса Екатерина Иванова, которую зрители могли видеть в пятом сезоне сериала
"Склифосовский".
Поклонники
подозревают, что причиной перемен звездного состава стал конец романтических
отношений Павла Прилучного с Мирославой Карпович. Сплетни не утихают даже после
официального заявления актера.
"Мы никогда
не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили
разбомбить", — комментирует отношения с Мирославой Павел Прилучный.
Сама девушка за
все время ни разу не ответила на вопросы про связь с Прилучным. Возможно,
актеры действительно были просто друзьями, нашедшими общий язык в непростое
время.