Чьи голоса покорили жюри? О победителях - в нашем репортаже. Очарование русского романса на...

Чьи голоса покорили жюри? О победителях - в нашем репортаже.Очарование русского романса на владимирской сцене. Исполнители из разных регионов страны рассказывают свою историю любви... к музыке. Владимир в десятый раз стал столицей русского романса. Конкурс проводится раз в 3 года. А родился он на Владимирской земле, в 1995-ом.Анатолий Антонов, художественный руководитель и главный дирижёр владимирского русского оркестра, заслуженный деятель искусств России:- На "классический" 170 было заявок. И всего 70 на городской. Хотя мы начинали 27 лет тому назад - с городского романса. Классики же не было.Видите, как за 20-30 лет всё изменилось.Во всероссийском конкурсе исполнителей романса наша землячка Юлия Гудникова участвует в пятый раз.Юбилейный конкурс стал счастливым. У Юлии Гудниковой - звание дипломанта. Певица - родом из Кольчугина. Признаётся, сохранять голос- сложная задача. Сама Юлия четвертый год работает преподавателем вокала, и уверенно заявляет: её ученики - главная поддержка и стимул - к покорению новых высот.Юлия Гудникова, дипломант Всероссийского конкурса исполнителей романса (г. Кольчугино):- Плюс преподавания - всегда распета. Потому что, всегда, каждый день ты идешь к своим ученикам, а дети фальша не прощают и надо показывать так, как это должно быть.Голос москвички Елизаветы Пахомовой покорил строгое жюри всероссийского конкурса. Певица (в её творческом багаже - работа в опере) завоевала Гран-при. Елизавету Пахомову судьи во главе с народным артистом России Владимиром Мальченко единогласно назвали настоящим "открытием" конкурса.Елизавета Пахомова, обладательница гран-при Всероссийского конкурса исполнителей русского романса:- Я получила огромное удовольствие слушая других участников. Было очень волнительно. Они очень сильные, талантливые. И как люди очень отзывчивые, добрые.Владимир Мальченко, председатель жюри Всероссийского конкурса исполнителей романса, народный артист России:- Для меня самые сильные в этот раз были женщины. Сопрано. Вы шикарно пели. Очень трудно оперной певице петь романсы. Отвлечься от сцены огромной.От оркестра. И петь настолько натурально и естественно, что никто и не подумает, что вы из оперы.Всероссийский конкурс стал истинным подарком всем поклонникам этого жанра. А Владимир в очередной раз доказал: ещё одно высокое звание - столицы русского романса - он носит по праву.Ангелина Свищ, Александр Чунаев. "33Live.RuВладимир"