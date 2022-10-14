Вот что советуют на этот день вековой опыт и мудрость наших предков. Народные приметы: Если...

Вот что советуют на этот день вековой опыт и мудрость наших предков.Народные приметы:Если начался сильный листопад, то скоро похолодает.Снег выпал – через сорок дней наступит настоящая зима.Если с утра иней появился, то будет сухая и солнечная погода.Холодный ветер и сильный дождь – к суровой зиме.Что нельзя делать?Нельзя делать уборку - порядка так и не будет.Нельзя делать серьезные покупки - зря только деньги потратишь.Нельзя пить: "Кто напьется, от черта не убережется".Нельзя ссориться, это навлечет беду на всю семью.Нельзя принимать подарки - они на пользу не пойдут.Нельзя делать уборку - порядка так и не будет.Нельзя делать серьезные покупки - зря только деньги потратишь.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos