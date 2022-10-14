Вот что советуют на этот день вековой опыт и мудрость наших предков.
Народные приметы:
Если...
Вот что советуют на этот день вековой опыт и мудрость наших предков.
Народные приметы:
Если начался сильный листопад, то скоро похолодает.
Снег выпал – через сорок дней наступит настоящая зима.
Если с утра иней появился, то будет сухая и солнечная погода.
Холодный ветер и сильный дождь – к суровой зиме.
Что нельзя делать?
Нельзя делать уборку - порядка так и не будет.
Нельзя делать серьезные покупки - зря только деньги потратишь.
Нельзя пить: "Кто напьется, от черта не убережется".
Нельзя ссориться, это навлечет беду на всю семью.
Нельзя принимать подарки - они на пользу не пойдут.
Нельзя делать уборку - порядка так и не будет.
Нельзя делать серьезные покупки - зря только деньги потратишь.
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos