Константин Меладзе хотел собрать жен под одной крышей, но не вышло...

Константин Меладзе хотел собрать жен под одной крышей, но не вышло...Известный российский и украинский композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе сегодня ведет довольно закрытый образ жизни. Он все реже появляется в социальных сетях, отказываясь комментировать политические события, как некоторые другие его коллеги по цеху.Сегодня деятель искусств не живет в России на постоянной основе. Он еще весной вывез семью в Италию, где заранее приобрел роскошный особняк. Примечательно, что продюсер позаботился не только о действующей, но о бывшей супруге.С юристом Яной Сумм Константин Меладзе поженился в 1994 году. Брак с участницей конкурса "Мисс Украина" продержался 19 лет. Она подарила супругу троих детей. После развода наследники остались с матерью.В 2015 году композитор женился во второй раз. Его избранницей стала солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева. Так или иначе, бывшая и действующая жена Константина Меладзе, видимо, не нашли общий язык и не смогли ужиться в одной вилле, поэтому первая сбежала в Израиль.Яна Сумм опубликовала в социальных сетях фотографии нового приобретения. Она даже отметила геолокацию, которая указывает на город Тель-Авив. Судя по снимкам, пока в квартире жить нельзя – там стоят одни голые стены и еще предстоит долгий ремонт.