Кристина Орбакайте прервала молчание.

Кристина Орбакайте прервала молчание.В последнее время вокруг семьи знаменитый блондинки ходит много слухов: долгое время народ волновал вопрос, где сейчас находится певица, а также ее сын 24-летний Дени Байсаров, который, по словам депутата Романа Худякова, теоретически может быть призван, так как . В то же время наследники Кристины Орбакайте буквально испарились: и первый, и второй перестали вести соцсети.На фоне нескончаемых разговоров звездное семейство решило расставить все точки. Начал это делать сам Дени Байсаров. В своем микроблоге молодой человек опубликовал пару коротких роликов, продемонстрировав то, что на данный момент он находится в России. На одном видео – набор столичных локаций и подпись: "Кто-то любит придумывать разные сказки, а я люблю солнечную осень в Москве", – подписал кадры он.Потом в дело вступила Кристина Орбакайте: звезда буквально забрала наследника из его дома в свою квартиру, чтобы сделать совместный снимок и, конечно, хорошо провести время. Собственно, на ее странице появилась фотография, на которой мать и сын сидят в обнимку.Ну вот и все, теперь у россиян нет сомнений: и дочь Аллы Пугачевой, и ее 24-летний внук находятся в России. Что же касается Никиты Преснякова, то он продолжает хранить молчание, не публикуя никаких постов. Недавно появились слухи, мол, наследник Кристины Орбакайте