Областной комитет по делам пожилых людей намерен обратиться к врио заместителя губернатора Герману...

Областной комитет по делам пожилых людей намерен обратиться к врио заместителя губернатора Герману Елянюшкину, а также к Законодательному собранию с просьбой наладить работу общественного транспорта.Недавно прокуратура Владимира подтвердила: множественные претензии к работе перевозчиков обоснованны. Это и несоблюдение интервалов и санитарных норм, а также выезды на маршруты неисправных машин. На заседании комитета подняли вопрос о пуске дополнительных автобусов в Загородный. За последние годы население этого района за счет новой застройки и частного сектора возросло. По данным начальника управления транспорта и связи администрации Владимира Юрия Иванова, подвижной состав нуждается в замене. Этим летом было закуплено 14 единиц, сейчас ожидают еще 6 троллейбусов, но этого недостаточно. Срок эксплуатации транспорта в среднем - 7-8 лет, но по факту - намного больше.Юрий Иванов, начальник управления транспорта и связи администрации г. Владимира:- Подвижной состав, обслуживающий городские маршруты, имеет возраст более 17 лет. Транспортные средства технически и морально устарели, ввиду чего происходят частые поломки и, как следствие, сход с линии. Данное обстоятельство вызывает обоснованные жалобы жителей города.